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Когда в Украину прибудет новый посол США: ответ Квин

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Львов, Понедельник 02 мая 2022 15:09
Когда в Украину прибудет новый посол США: ответ Квин Фото: Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новый посол США в Киеве прибудет в Украину сразу же после своего назначения. Американский Сенат должен в ближайшее время рассмотреть этот вопрос.

Об этом на брифинге заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает РБК-Украина.

"Как только Сенат подтвердит ее кандидатуру, она прибудет в Украину. Я думаю, что скоро этот вопрос будет рассматриваться", - рассказала дипломат.

Кто станет новым послом США в Украине

В конце апреля президент США Джо Байден предложил своего кандидата на должность посла в Украине. Возглавить американское посольство в Украине, в случае одобрения Сенатом, может Бриджит Бринк. Сейчас она занимает должность посла США в Словакии.

До этого в течение нескольких лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.

Напомним, о том, что Байден определился с кандидатурой на должность посла в Украине стало известно еще в конце января этого года.

Также РБК-Украина рассказывало, что Украина одобрила предложенного кандидата.

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