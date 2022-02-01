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Украина одобрила кандидата на пост посла США, - CBS News

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 01:12
Украина одобрила кандидата на пост посла США, - CBS News Фото: кандидат на пост посла США в Украине Бриджит Бринк (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Анна Полисученко

Украина одобрила кандидата на пост посла США. Американская сторона предложила на эту должность Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В настоящее время Бринк является послом в Словакии. Она занимает эту должность с 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности США.

Украина готовит официальные документы для Госдепартамента, и как только они будут получены, администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бринка с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.

Должность главы посольства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы.

В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Ранее мы писали, что Байден выбрал кандидата на должность посла в Украине.

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