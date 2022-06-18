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Когда в Украину поступят немецкие гаубицы: ответ посла

Фото: Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия отправит в Украину новые гаубицы уже в ближайшие недели. Вместе с артиллерией ожидаются поставки РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в ходе телемарафона.

"Поставки ожидаются в районе 3-6 недель. К ним добавятся и HIMARS, которые поставляются вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские солдаты обучаются обращению с ними", - рассказала посол.

Также она добавила, что Германия планирует передать Украине современные системы ПВО ближе к октябрю. На данный момент их собирают немецкие специалисты.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Также мы писали, что правящая коалиция Германии раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что во время визита в Киев он не дал никаких конкретных обещаний по поставкам тяжелого вооружения.

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