Коли до України надійдуть німецькі гаубиці: відповідь посла

Німеччина відправить в Україну нові гаубиці вже найближчими тижнями. Разом з артилерією очікуються постачання РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анкі Фельдгузен під час телемарафону.

"Постачання очікується в районі 3-6 тижнів. До них додадуться і HIMARS, які постачаються разом з Британією та США. HIMARS зараз збираються у Європі, а українські солдати навчаються керувати ними", - розповіла посол. Також вона додала, що Німеччина планує передати Україні сучасні системи ППО ближче до жовтня. Наразі їх збирають німецькі фахівці.