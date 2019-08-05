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В Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 12:49
В Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин

Цьогоріч в жовтні в Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу. Про такі плани повідомили представники виробників вакцин під час зустрічі з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, такий термін зумовлено тим, що цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин. Водночас спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу, впроваджений Державним експертним центром, сприятиме прискоренню їх надходження. 

"Вакцину можна буде придбати в аптеках за власний кошт і отримати щеплення у свого лікаря. Також вакцину можна купити за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, учителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

  • вірус A/Brisbane/02/2018 (H1N1), 
  • вірус A (H3N2), 
  • вірус, подібний на B/Colorado/06/2017, 
  • вірус, подібний на B/Phuket/3073/2013.

Раніше Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем. Вона зазначила, що без цих щеплень можуть не пустити в школу.

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