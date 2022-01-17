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Украину посетит глава МИД Германии

Автор: Анна Полисученко

В Украину в понедельник, 17 января, приедет с визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Визит осуществляются по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МИД Украины.

Визит федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок состоится в тридцатую годовщину возобновления дипломатических отношений между странами и "имеет целью засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России".

"Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках нормандского формата и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства", - говорится в сообщении.

Украинский и немецкий министры также проведут онлайн-пресс-конференцию, начало которой запланировано на 13:00.

Ранее мы писали, что Украину с рабочим визитом посетит глава МИД Канады.

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