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Україну сьогодні відвідає глава МЗС Німеччини

Автор: Анна Полисученко

В Україну в понеділок, 17 січня, приїде з візитом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Візит здійснюються на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МЗС України.

Візит федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок відбудеться в тридцяту річницю відновлення дипломатичних відносин між країнами і "має на меті засвідчити підтримку України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії".

"Дмитро Кулеба і Анналена Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть активізація міжнародних зусиль з протидії російській агресії, координація подальших кроків в рамках нормандського формату і Кримської платформи, інтеграція України в ЄС і НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного і гуманітарного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Український і німецький міністри також проведуть онлайн-прес-конференцію, початок якої заплановано на 13:00.

Раніше ми писали, що Україну з робочим візитом відвідає глава МЗС Канади.

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