Украину с рабочим визитом посетит глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Украину с рабочим визитом. Он запланирован на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС .

В МИД Канады заявили, что шестидневный визит должен "подтвердить неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Жоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Ожидается, что глава МИД Канады также посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.

"Наращивание российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия должны быть сдержаны. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок, основанный на правилах, и сохранить права человека и достоинство украинцев", - говорится в заявлении МИД Канады.