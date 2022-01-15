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Украину с рабочим визитом посетит глава МИД Канады

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Суббота 15 января 2022 19:51
Украину с рабочим визитом посетит глава МИД Канады Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Украину с рабочим визитом. Он запланирован на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС.

В МИД Канады заявили, что шестидневный визит должен "подтвердить неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Жоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Ожидается, что глава МИД Канады также посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.

"Наращивание российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия должны быть сдержаны. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок, основанный на правилах, и сохранить права человека и достоинство украинцев", - говорится в заявлении МИД Канады.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину.

При этом визит Бербок в Киев запланирован на 17 января.

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