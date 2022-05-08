UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину посетил премьер Хорватии. Он встретился с Зеленским

Фото: Украину посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович (vlada.gov.hr)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны", - рассказал он.

По словам Зеленского, не обошли во время встречи и вопросы Интеграции Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы.

Как сообщает хорватский правительственный портал, Пленкович провел встречи и с премьер-министром Денисом Шмигалем, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Как сообщалось, Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский