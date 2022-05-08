В Україну завітав прем'єр Хорватії. Він зустрівся з Зеленським

"Україна говорить з Хорватією однією мовою - мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни", - розповів він.

За словами Зеленського, не оминули під час зустрічі і питання Інтеграції України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи.

Як повідомляє хорватський урядовий портал, Пленкович провів зустрічі і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, речником Верховної ради Русланом Стефанчуком.