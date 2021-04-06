В Украину из Польши пытались ввезти брендовую одежду под видом "гуманитарки"

Новую одежду разных брендов на более 25 миллионов гривен пытались ввезти на территорию Украины из Польши. Контрабанду хотели провезти под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что вещи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.
"Выявить незаконную процедуру удалось в результате применения профилей риска в отношении возможного незаконного перемещения товаров через границу. В результате дополнительного осмотра, совместная группа оперативных сотрудников и осмотрщиков Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы обнаружила незадекларированный товар на сумму более 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды различных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах.
Товар, что по предварительной оценке стоит 25 миллионов 775 тысяч гривен, работники таможни изъяли.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции попали 10 лиц, которых связывают с контрабандой.