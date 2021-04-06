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В Україну з Польщі намагалися ввезти брендовий одяг під виглядом "гуманітарки"

Автор: Андрій Василюк

Новий одяг різних брендів на понад 25 мільйонів гривень намагалися ввезти на територію України з Польщі. Контрабанду хотіли провезти під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску "Ягодин", попередньо приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

"Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон. У результаті додаткового огляду, спільна група оперативних співробітників та оглядовиків Луцького прикордонного загону, співробітників СБУ та Держмитслужби виявила незадекларований товар на суму понад 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Серед "гуманітарки" правоохоронці виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.

Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень, працівники митниці вилучили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під санкції потрапили 10 осіб, яких пов'язують із контрабандою.

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