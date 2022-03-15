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Украину покинули почти 20 народных депутатов

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Киев, Вторник 15 марта 2022 10:39
Украину покинули почти 20 народных депутатов Фото: Украину покинули почти 20 народных депутатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Почти 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей. При этом девять нардепов в командировке в Совете Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя спикера ВРУ Александра Корниенко в эфире телемарафона.

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать...Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так, это депутаты, которые и до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее", - сказал Корниенко.

Он отметил, как только закон о коллаборантах вступит в силу, что должно произойти в ближайшее время, Служба безопасности Украины сможет заниматься в том числе и нардепами-предателями.

Напомним, 3 марта Рада приняла закон о внесении изменений в обеспечение ответственности лиц, причастных к коллаборационной деятельности.

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