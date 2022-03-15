Україну покинули майже 20 народних депутатів

Майже 20 українських народних депутатів зараз перебувають за кордоном. При цьому дев'ять нардепів у відрядженні в Раді Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника спікера ВРУ Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати…Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так, це депутати, які й до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, як тільки закон про колаборантів набуде чинності, що має відбутися найближчим часом, Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

Нагадаємо, 3 березня Рада ухвалила закон про внесення змін до забезпечення відповідальності осіб, які причетні до колабораційної діяльності.

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