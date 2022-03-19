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Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси

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Минск, Суббота 19 марта 2022 16:39
Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси Фото: из Украины выехали 30 сотрудников посольства Беларусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В пятницу, 18 марта, из Украины выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. Они покинули страну через пункт пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Беларуси Игоря Сокола государственному каналу "Беларусь 1".

Он заявил, что 11 дипломатов и 2 члена их семей приехали на границу на 7 автомобилях. По словам Сокола, машины и сотрудников посольства досматривали по 2-3 часа. Он добавил, что пограничники проверяли и граждан Украины.

"Мы наблюдали изъятие для нужд обороны машин и личных вещей", - заявил Сокол в эфире.

Напомним, руководитель пограничной службы Украины Сергей Дейнеко передал через посла Беларуси "30 сребреников" белорусскому коллеге Анатолию Лаппо, который ранее заявил, что именно столько стоит предательство.

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