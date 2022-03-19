Україну покинули 11 співробітників посольства Білорусі
У п'ятницю, 18 березня, з України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі. Вони покинули країну через пункт пропуску на кордоні з Молдовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла Білорусі Ігоря Сокола державному каналу "Білорусь 1".
Він заявив, що 11 дипломатів і 2 членів їх сімей приїхали на кордон на 7 автомобілях. За словами Сокола, машини і співробітників посольства оглядали по 2-3 години. Він додав, що прикордонники перевіряли і громадян України.
"Ми спостерігали вилучення для потреб оборони машин і особистих речей", - заявив Сокол в ефірі.
Нагадаємо, керівник прикордонної служби України Сергій Дейнеко передав через посла Білорусі "30 срібняків" білоруському колезі Анатолію Лаппо, який раніше заявив, що саме стільки коштує зрада.
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