UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина отправит на Паралимпийские игры в Пекин 20 спортсменов

Автор: Андрей Вырва

С 4 по 13 марта в Пекине состоятся XIII зимние Паралимпийские игры, на которых будет разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В составе паралимпийской сборной Украины 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и девять спортсменов-лидеров (гайдов).

В команде – 13 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и семь – с поражениями зрения, среди спортсменов-паралимпийцев – 8 женщин и 12 мужчин.

В состав сборной команды вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Виталий Лукьяненко, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Александра Кононова, Ирина Буй, Григорий Волчинский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский.

В целом национальная команда образца 2022 – молодая: средний возраст составляет 28 лет.

На предыдущих ХІІ зимних Паралимпийских играх 2018 года, национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном зачете (четвертое место по общему количеству наград).

Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба ЦСКА.

Добавим, что матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада