Украину ожидают пиковые месяцы выплат по внешнему долгу

Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно обновленному графику Минфина, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

Прогнозные платежи по государственному долгу в 2019 году по состоянию на 01.07.2019

minfin.gov.ua

Напомним, общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд грн, из которых 239,2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.

Как писало РБК-Украина, пиковые месяцы выплат по госдолгу приходятся на май, когда было необходимо погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре Кабмину, кто бы его к тому моменту не возглавлял, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ. Львиная доля платежей, как и в мае, будет в долларах.