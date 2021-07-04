Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой во всех областях. Синоптики также прогнозируют грозы по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник грозовые дожди будут господствовать на всей территории Украины. В среду осадки начнут отступать с восточных и северных областей страны, а вот в четверг дождливо будет только на западе Украины.

Температура воздуха днем в начале недели будет колебаться от + 24 до +32 градусов. Ночью термометры будут показывать от +13 до +21 градуса.

Фото: прогноз погоды на начало недели (meteo.gov.ua)