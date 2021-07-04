Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на начало недели
Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой во всех областях. Синоптики также прогнозируют грозы по всей территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник грозовые дожди будут господствовать на всей территории Украины. В среду осадки начнут отступать с восточных и северных областей страны, а вот в четверг дождливо будет только на западе Украины.
Температура воздуха днем в начале недели будет колебаться от + 24 до +32 градусов. Ночью термометры будут показывать от +13 до +21 градуса.
Фото: прогноз погоды на начало недели (meteo.gov.ua)
Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, поэтому синоптики объявили там штормовое предупреждение.