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Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на начало недели

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Украина, Воскресенье 04 июля 2021 13:08
Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на начало недели Фото: прогноз погоды на начало недели (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой во всех областях. Синоптики также прогнозируют грозы по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник грозовые дожди будут господствовать на всей территории Украины. В среду осадки начнут отступать с восточных и северных областей страны, а вот в четверг дождливо будет только на западе Украины.

Температура воздуха днем в начале недели будет колебаться от + 24 до +32 градусов. Ночью термометры будут показывать от +13 до +21 градуса.

Фото: прогноз погоды на начало недели (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, поэтому синоптики объявили там штормовое предупреждение.

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Гидрометцентр прогноз Погода в Украине
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