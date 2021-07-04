Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в воскресенье будет оставаться дождливой. Синоптики прогнозируют грозы во всех областях Украины, а также ослабление жары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Погода во всех областях
В воскресенье везде будут дожди. Ни в одном регионе не будет сухо.
На западе днем ожидается +21+25, а ночью +14+17.
На востоке днем прогнозируют +26+32, а ночью +16+19.
В центре страны ожидается днем +26+28, а ночью +15+18.
На юге страны передают днем +26+29, а ночью +16+19.
В Крыму столбики термометров в день будут достигать +26+28, а ночью +16+18.
Прогноз в Киеве
Сегодня дожди с грозами ожидаются и в Киеве. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +16+18.
Напомним, Киев и область 3 и 4 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о желтом уровне опасности.
Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.