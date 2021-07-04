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Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 04 июля 2021 10:12
Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в воскресенье будет оставаться дождливой. Синоптики прогнозируют грозы во всех областях Украины, а также ослабление жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Погода во всех областях

В воскресенье везде будут дожди. Ни в одном регионе не будет сухо.

На западе днем ​​ожидается +21+25, а ночью +14+17.

На востоке днем ​​прогнозируют +26+32, а ночью +16+19.

В центре страны ожидается днем +​​26+28, а ночью +15+18.

На юге страны передают днем ​​+26+29, а ночью +16+19.

В Крыму столбики термометров в день будут достигать +26+28, а ночью +16+18.

Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня дожди с грозами ожидаются и в Киеве. Температура воздуха днем ​​составит +26+28, а ночью +16+18.

Дожди и грозы на всей территории Украины: прогноз погоды на сегодня

Напомним, Киев и область 3 и 4 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о желтом уровне опасности.

Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

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