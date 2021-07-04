Україну охоплять грозові дощі: прогноз погоди на початок тижня

Погода в Україні на початку наступного тижня буде дощовою у всіх областях. Синоптики також прогнозують грози по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, у понеділок та вівторок грозові дощі будуть панувати на всій території України. У середу опади почнуть відступати зі східних та північ областей країни, а от у четвер дощитиме тільки на заході України.

Температура повітря вдень на початку тижня коливатиметься від +24 до +32 градусів. Вночі термометри будуть показувати від +13 до +21 градуса.

Фото: прогноз погоди на початок тижня (meteo.gov.ua)