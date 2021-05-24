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На Україну насунувся новий циклон: коли він покине країну

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 11:44
На Україну насунувся новий циклон: коли він покине країну Фото: в Україні значно погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прийшов новий циклон, який приніс похолодання та дощі. Сильні дощі сьогодні у центральних областях, але завтра ситуація покращиться.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

За цю ніч найбільше опадів випало у Київській та Чекаській областях, там місцями 20-34 мм. Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію країни, повідомили синоптики.

Сьогодні вдень в Україні, крім західної частини, дощитиме, подекуди можливі грози.

У Полтавській та Сумській областях сьогодні значні дощі. До того ж, у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.

Температура сьогодні вдень +16+21, у південних та східних областях +21+26, на високогір'ї Карпат +8+13.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні в Україні.

Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів.

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