В Украину направят 60 военных из Канады для расширения миссии

"В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии", - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

Также она отметила, что есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек.