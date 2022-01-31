В Україну направлять 60 військових з Канади для розширення місії

Канада розширить місію щодо навчання українських військовослужбовців. В Україну направлять близько 60 канадських військових у найближчий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
"Найближчим часом в Україну буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії", - заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі з головою МВС України Денисом Монастирським.
Також вона зазначила, що є можливість збільшити кількість контингенту до 400 осіб.
Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.