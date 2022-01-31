В Україну направлять 60 військових з Канади для розширення місії

Канада розширить місію щодо навчання українських військовослужбовців. В Україну направлять близько 60 канадських військових у найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

"Найближчим часом в Україну буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії", - заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі з головою МВС України Денисом Монастирським.

Також вона зазначила, що є можливість збільшити кількість контингенту до 400 осіб.