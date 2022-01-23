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В Украину направляется вторая партия летального вооружения от США

Автор: Сергей Пышкин

Недавно в Украину прибыла первая поставка летального вооружения от США. Сегодня, 23 января, в Киев снова отправился самолет со второй партией помощи от Штатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения. Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США, которая расположена в Калифорнии.

Сервис liveuamap обнародовал фотографии загрузки самолета вооружением для Вооруженных сил Украины.

Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину.

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