Недавно в Украину прибыла первая поставка летального вооружения от США. Сегодня, 23 января, в Киев снова отправился самолет со второй партией помощи от Штатов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения. Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США, которая расположена в Калифорнии.
Сервис liveuamap обнародовал фотографии загрузки самолета вооружением для Вооруженных сил Украины.
Фото: в Украину направляется вторая партия летального вооружения от США liveuamap.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину.