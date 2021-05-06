Украину накрыли дожди с грозами: когда улучшится погода

В Украине с сегодняшнего дня и до субботы будут идти дожди, в некоторых регионах с грозами. Синоптики назвали дату улучшения погоды.
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей с 6 по 8 мая. С 9 мая ожидается улучшение погоды. В частности, температура воздуха составит до +20 в западных областях, в восточных и центральных - до +15.
На юге страны, как ожидается, будет днем до +19. В воскресенье во всех областях будет сухо и без осадков.
В понедельник в большинстве областей Украины будет жара. Температура воздуха поднимется до +24 на западе.
Напомним, погода в Украине 7 мая принесет с собой дожди из-за того , что в страну идет очередной атмосферный фронт. Температура воздуха будет достаточно теплой от +15 до +20 градусов.
На сегодня синоптики прогнозировали на значительной территории пасмурное небо с дождем и понижение температуры, а порывистый ветер будет задувать по всей стране.
Кроме того, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.