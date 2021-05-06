Украину накрыли дожди с грозами: когда улучшится погода

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей с 6 по 8 мая. С 9 мая ожидается улучшение погоды. В частности, температура воздуха составит до +20 в западных областях, в восточных и центральных - до +15.

На юге страны, как ожидается, будет днем до +19. В воскресенье во всех областях будет сухо и без осадков.

В понедельник в большинстве областей Украины будет жара. Температура воздуха поднимется до +24 на западе.