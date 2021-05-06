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Україну накрили дощі з грозами: коли покращиться погода

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з сьогоднішнього дня і до суботи будуть йти дощі, в деяких регіонах з грозами. Синоптики назвали дату покращення погоди.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей з 6 по 8 травня. З 9 травня очікується покращення погоди. Зокрема, температура повітря складе до +20 у західних областях, у східних та центральних - до +15.

На півдні країни, як очікується, буде вдень до +19. Загалом у неділю у всіх областях буде сухо та без опадів.

У понеділок у більшості областей України буде спека. Температура повітря підніметься до +24 на заході.

Нагадаємо, погода в Україні 7 травня принесе з собою дощі, через те, що в країну йде черговий атмосферний фронт. Температура повітря буде досить теплою від +15 до +20 градусів.

На сьогодні синоптики прогнозували на значній території похмуре небо з дощем і зниження температури, а поривчастий вітер задуватиме по всій країні.

Крім того, раніше синоптик попередила про похолодання з дощами в Україні.

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