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Украину накрыл туман, возможно нарушение движения транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

Украину накрыл туман с самого утра. Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Сегодня ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Правобережье - Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Киевская и частично Черкасская области.

Напомним, в Украине 11 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

Также сообщалось, что синоптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодом.

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