ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 11 ноября 2020 08:00
Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине 11 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня погода на всей территории Украины будет прохладной. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных и западных областях.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +4 до +9, а ночью от -1 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +4 до +8, а ночью от -1 до +3.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +9 градусов, а ночью она опустится до -1 +5.

Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7, а ночью от -1 до +3.

Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине сегодня утром в западных и центральных областях будет туман.

Отметим, что Украину в ближайшее время окутает туманом и холодом, который принесет новый антициклон.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь