Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Украине 11 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня погода на всей территории Украины будет прохладной. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных и западных областях.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +4 до +9, а ночью от -1 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +4 до +8, а ночью от -1 до +3.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +9 градусов, а ночью она опустится до -1 +5.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7, а ночью от -1 до +3.

Напомним, в Украине сегодня утром в западных и центральных областях будет туман.

Отметим, что Украину в ближайшее время окутает туманом и холодом, который принесет новый антициклон.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.