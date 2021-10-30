Украину накрыл туман: в каких областях ограничена видимость

Сегодня, 30 октября туман накроет большинстве северных, центральных и восточных областей. Такая погода продержится в регионах в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В частности, синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности - желтый).
Туманы сегодня продержатся в таких областях:
В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.
Напомним, сегодня на всей территории Украины будет без осадков. Температура воздуха днем местами достигнет до +18 градусов.