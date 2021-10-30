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Переменная облачность и без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Суббота 30 октября 2021 10:00
Переменная облачность и без осадков: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 30 октября будет облачно, но без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 октября на всей территории Украины будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем местами достигнет до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе столбики термометра покажут днем +15 +18, а ночью опустятся до +2 +5.

В северных областях днем ожидается до +11 +13 градусов, а ночью +4 +7.

На востоке страны синоптики днем прогнозируют до +11 +14, ночью +4 +7 градусов.

На юге столбики термометра днем покажут +12 +14, а ночью упадут до +5 +7.

В центральных областях прогнозируется днем до +11 +14, ночью +4 +7 градусов.

Переменная облачность и без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице сохранится сухая погода. Температура воздуха днем составит +12 +14, а ночью +6 +8 градусов.

Переменная облачность и без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

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Гидрометцентр Погода в Украине
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