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Украину накрыл туман: в каких областях ограничена видимость

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Украина, Суббота 30 октября 2021 10:26
Украину накрыл туман: в каких областях ограничена видимость Фото: Украину сегодня накрыл туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 октября туман накроет большинстве северных, центральных и восточных областей. Такая погода продержится в регионах в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности - желтый).

Туманы сегодня продержатся в таких областях:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Харьковская,
  • Луганская.

В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.

Напомним, сегодня на всей территории Украины будет без осадков. Температура воздуха днем местами достигнет до +18 градусов.

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