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Україну накрив туман: в яких областях обмежена видимість

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 10:26
Україну накрив туман: в яких областях обмежена видимість Фото: Україну сьогодні накрив туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 жовтня туман накриє більшості північних, центральних та східних областей. Така погода протримається в регіонах протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, синоптики попереджають українців про обмежену видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності - жовтий).

Тумани сьогодні протримаються в таких областях:

  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Харківська,
  • Луганська.

У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України буде без опадів. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.

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