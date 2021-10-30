Україну накрив туман: в яких областях обмежена видимість
Фото: Україну сьогодні накрив туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 30 жовтня туман накриє більшості північних, центральних та східних областей. Така погода протримається в регіонах протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Зокрема, синоптики попереджають українців про обмежену видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності - жовтий).
Тумани сьогодні протримаються в таких областях:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська.
У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.
Нагадаємо, сьогодні на всій території України буде без опадів. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.