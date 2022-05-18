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Украину снова накроют заморозки: где и когда их ожидать

Фото: 19 мая Украину накроют заморозки (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине ночью 19 мая синоптики прогнозируют заморозки в ряде регионов. Погода ухудшится преимущественно в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Список областей:

По данным синоптиков, в указанных областях ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).

  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая,
  • Волынская,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская.

Вместе с тем, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 18-20 мая в ряде регионов, а именно в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях.

Напомним, сегодня в Украину пришло существенное похолодание. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме запада, местами шкалы.

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