Украину снова накроют заморозки: где и когда их ожидать

В Украине ночью 19 мая синоптики прогнозируют заморозки в ряде регионов. Погода ухудшится преимущественно в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в указанных областях ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).
Вместе с тем, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 18-20 мая в ряде регионов, а именно в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях.
Напомним, сегодня в Украину пришло существенное похолодание. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме запада, местами шкалы.
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