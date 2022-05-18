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Україну знову накриють заморозки: де і коли їх очікувати

Фото: 19 травня Україну накриють заморозки (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вночі 19 травня синоптики прогнозують заморозки у низці регіонів. Погода погіршиться переважно в західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Список областей:

За даними синоптиків, у вказаних областях вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

  • Житомирська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька,
  • Волинська,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська.

Разом з тим, в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 18-20 травня в ряді регіонів, а саме у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло суттєве похолодання. Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім заходу, місцями шкали.

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