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Украину накроют снегопады на выходные

Автор: Анастасия Рокитна

Снегопады накроют Украину на эти выходные - 18-19 декабря. Температурный режим пока существенно не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В последующие трое суток временами небольшой, местами умеренный снег, завтра днем в Украине, кроме запада, а послезавтра в южный части без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем 18 декабря местами в западных областях, 19 декабря в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Температура ночью +2 тепла до -4 мороза, днем около 0, на крайнем юге страны +1+5 тепла; в Карпатах ночью и днем -3-8 мороза.

Напомним, резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе.

Отметим, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, есть угроза схода лавин.

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