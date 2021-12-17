Украину накроют снегопады на выходные

Снегопады накроют Украину на эти выходные - 18-19 декабря. Температурный режим пока существенно не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

В последующие трое суток временами небольшой, местами умеренный снег, завтра днем в Украине, кроме запада, а послезавтра в южный части без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем 18 декабря местами в западных областях, 19 декабря в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Температура ночью +2 тепла до -4 мороза, днем около 0, на крайнем юге страны +1+5 тепла; в Карпатах ночью и днем -3-8 мороза.