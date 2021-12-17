ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин

Новина українською →
Карпаты, Пятница 17 декабря 2021 11:54
В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В украинских горах сегодня сильные снегопады. В результате чего объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В связи со снегопадами 17-19 декабря, в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

Отметим, в Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах