В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В украинских горах сегодня сильные снегопады. В результате чего объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В связи со снегопадами 17-19 декабря, в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.
Отметим, в Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.