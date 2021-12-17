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Україну накриють снігопади на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

Снігопади накриють Україну на ці вихідні - 18-19 грудня. Температурний режим поки що істотно не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

У наступні три доби часом невеликий, місцями помірний сніг, лише завтра вдень в Україні, крім заходу, а післязавтра в південнй частині без істотних опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень 18 грудня місцями в західних областях, 19 грудня в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Температура вночі +2 тепла до -4 морозу, вдень близько 0, на крайньому півдні країни +1+5 тепла; у Карпатах вночі та вдень -3-8 морозу.

Нагадаємо, різке похолодання накриє Україну наступного тижня.

Зазначимо, в Карпатах оголошено штормове попередження, є загроза сходження лавин.

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