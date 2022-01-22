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Украину накроют снегопады и усилятся морозы: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 22 января 2022 20:00
Украину накроют снегопады и усилятся морозы: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 23 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 23 января, на всей территории страны ожидаются снегопады, местами мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12 до +1 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Украину 23 января накроют снегопады. На дорогах ожидается гололедица. Больше всего снега выпадет в западных регионах. Завтра на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Ветер северный 7-12 метров в секунду, с порывами 15-20 м/с.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега. В южных областях днем ожидается мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 23 января составит:

  • на западе днем от -2 до -5, ночью от -4 до -7;
  • на севере днем от -3 до -5, ночью от -6 до -9;
  • на востоке днем от -4 до -6, ночью от -10 до -12;
  • на юге днем от -2 до +1, ночью от -4 до -7;
  • в центре днем от -2 до -5, ночью от -7 до -11.

Украину накроют снегопады и усилятся морозы: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 23 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве в течение завтрашнего дня синоптики ожидают снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7, днем - от -2 до -4 градусов.

Украину накроют снегопады и усилятся морозы: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 23 января (meteo.gov.ua)

Напомним, на 23 и 24 января в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов и метелей. В горах Львовской области в понедельник ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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