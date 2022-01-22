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Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра

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Київ, Субота 22 січня 2022 20:00
Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 23 січня, на всій території країни очікуються снігопади, місцями мокрий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до +1 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Україну 23 січня накриють снігопади На дорогах очікується ожеледиця. Найбільше снігу випаде у західних регіонах. Завтра на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Вітер північний 7-12 метрів за секунду, з поривами 15-20 м/с.

На решті території країни синоптики прогнозують помірні опади у вигляді снігу. У південних областях вдень очікується мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 23 січня становитиме:

  • на заході вдень від -2 до -5, вночі від -4 до -7;
  • на півночі вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -9;
  • на сході вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12;
  • на півдні вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -7;
  • у центрі вдень від -2 до -5, вночі від -7 до -11.

Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 23 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від -5 до -7, вдень - від -2 до -4 градусів.

Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 23 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на 23 і 24 січня у Карпатах оголосили штормове попередження через снігопади та хуртовини. У горах Львівської області в понеділок очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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