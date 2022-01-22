Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра

У неділю, 23 січня, на всій території країни очікуються снігопади, місцями мокрий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до +1 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Україну 23 січня накриють снігопади На дорогах очікується ожеледиця. Найбільше снігу випаде у західних регіонах. Завтра на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Вітер північний 7-12 метрів за секунду, з поривами 15-20 м/с.

На решті території країни синоптики прогнозують помірні опади у вигляді снігу. У південних областях вдень очікується мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 23 січня становитиме:

на заході вдень від -2 до -5, вночі від -4 до -7;

на півночі вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -9;

на сході вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12;

на півдні вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -7;

у центрі вдень від -2 до -5, вночі від -7 до -11.

Фото: погода в Україні 23 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від -5 до -7, вдень - від -2 до -4 градусів.

Фото: погода в Києві 23 січня (meteo.gov.ua)