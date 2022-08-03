Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 3 августа почти на всей территории ожидаются дожди. Только в западных регионах будет сухая погода и до +30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. В восточной части днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.
На остальных территориях ветер преимущественно северный (в северо-восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +23 +25 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 7-12 м / с.
Напомним, вчера синоптики предупреждали о ухудшении погодных условий в Украине.
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