Україну накриють шквали та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 3 серпня майже на всій території очікуються дощі. Лише у західних регіонах буде суха погода і до +30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози. У східній частині вдень в окремих районах град та шквальний вітер 15-20 м/с.
На решті територій вітер переважно північний (у північно-східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +23 +25 градусів. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.