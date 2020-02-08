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Украину накроют морозы до -17: прогноз на завтра

Новости » Общество     08.02.2020 - 14:37
Украину накроют морозы до -17: прогноз на завтра
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине осадков не ожидается

Погода в Украине завтра, 9 февраля, ожидается без осадков, но с морозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода по областям

Ночные морозы до -17 ожидаются завтра в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Днем, по данным синоптиков, в указанных областях ожидается до -7, солнечно, без осадков.

До -13 ночью ожидается в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Днем потеплеет до +1.

До -12 ночью ожидается в Черкасской области, днем же здесь потеплеет до +2.

До -8 опустится ночная температура в Одесской и Черниговской областях, при этом днем потеплеет до +3 и +1 соответственно.

Максимум до -6 опустятся столбики термометров в Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, а днем потеплеет до +4+5.

До -5 градусов мороза ожидается завтра ночью в Волынской и Ровенской областях. Днем здесь потеплеет до +6 и +5 соответственно.

Украину накроют морозы до -17: прогноз на завтра

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем солнечно и без осадков, дневная температура ожидается от 0 до +2. Вместе с тем, ночью в столице столбики термометров опустятся до -7, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Украину накроют морозы до -17: прогноз на завтра

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная лавинная опасность. В частности, угроза схода лавин сохраняется в трех областях: Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской.

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