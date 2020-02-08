Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

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В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в связи со снегопадами и метелями, 8 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, сегодня в Украине ожидается потепление, однако ночью прогнозируют сильные морозы. В западных областях переменная облачность, днем -1 +1, а ночью -7 -11. В центре страны днем -1 +1, а ночью -7 -9, а на востоке ожидается резкое похолодание, днем -3 -5, ночью -11 -13.

Кроме того, синоптики прогнозировали, что с 7 до 9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.