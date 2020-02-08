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Україну накриють морози до -17: прогноз на завтра

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 14:37
Україну накриють морози до -17: прогноз на завтра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні опадів не очікується

Погода в Україні завтра, 9 лютого, очікується без опадів, але з морозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода по областям

Нічні морози до -17 очікуються завтра в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Днем, за даними синоптиків, в зазначених областях очікується до -7, сонячно, без опадів.

До -13 вночі очікується в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Вдень потеплішає до +1.

До -12 вночі очікується в Черкаській області, вдень же тут потеплішає до +2.

До -8 опуститься нічна температура в Одеській та Чернігівській областях, при цьому вдень потеплішає до +3 і +1 відповідно.

Максимум до -6 опустяться стовпчики термометрів у Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях, а вдень потеплішає до +4 +5.

До -5 градусів морозу очікується завтра вночі у Волинській та Рівненській областях. Вдень тут потеплішає до +6 і +5 відповідно.

Україну накриють морози до -17: прогноз на завтра

Погода у Києві

У Києві завтра вдень сонячно і без опадів, денна температура очікується від 0 до +2. Разом з тим, вночі в столиці стовпчики термометрів опустяться до -7, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Україну накриють морози до -17: прогноз на завтра

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна лавинна небезпека. Зокрема, загроза сходження лавин зберігається в трьох областях: Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській.

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