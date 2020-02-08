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Сухо и холодно до -13: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     08.02.2020 - 08:00
Сухо и холодно до -13: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине без осадков

Погода в Украине 8 февраля улучшится, потеплеет днем, но ночью будут сильные морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях переменная облачность, днем -1+1, а ночью -7-11. На севере страны та же погода, но днем -1-3, а ночью -7-9.

Сухо и холодно до -13: прогноз погоды на сегодня

В центре страны днем -1+1, а ночью -7-9. На востоке очень похолодает, днем -3-5, а ночью -11-13. В южных областях переменная облачность, днем -1-4, а ночью 5-9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем -1+1, а ночью -7-9.

Сухо и холодно до -13: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что 7-9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Ранее сообщалось, что из-за ненастье в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях.

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