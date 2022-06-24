ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 07:00
Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет с грозовыми дождями, шквалами и градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 24 июня прогнозируют ухудшение погоды. Половину областей накроют грозовые дожди и шквальный ветер с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, ночью и в Черниговской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди днем грозы, а в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +14, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +23 +28;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +21 +24 градуса;
  • на юге страны ночью +12 +18 градусов, а днем +23 +26;
  • в центральных областях ночью +12 +14, днем +21 +25 градусов.

Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +26, а ночью упадут до +13 +15.

Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине