Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 24 июня прогнозируют ухудшение погоды. Половину областей накроют грозовые дожди и шквальный ветер с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, ночью и в Черниговской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди днем грозы, а в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +11 +14, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +23 +28;

в восточных областях ночью +11 +14, днем +21 +24 градуса;

на юге страны ночью +12 +18 градусов, а днем +23 +26;

в центральных областях ночью +12 +14, днем +21 +25 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +26, а ночью упадут до +13 +15.