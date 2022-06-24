Україну накриють грози, шквальний вітер та град: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 24 червня прогнозують погіршення погоди. Половину областей накриють грозові дощі та шквальний вітер з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, вночі і в Чернігівській області хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі вдень грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +11 +14, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +23 +28;

у східних областях вночі +11 +14, вдень +21 +24 градуси;

на півдні країни вночі +12 +18 градусів, а вдень +23 +26;

у центральних областях вночі +12 +14, вдень +21 +25 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +26, а вночі впадуть до +13 +15.