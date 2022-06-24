Україну накриють грози, шквальний вітер та град: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 24 червня прогнозують погіршення погоди. Половину областей накриють грозові дощі та шквальний вітер з градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, вночі і в Чернігівській області хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі вдень грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +14, вдень +23 +26 градусів;
- на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +23 +28;
- у східних областях вночі +11 +14, вдень +21 +24 градуси;
- на півдні країни вночі +12 +18 градусів, а вдень +23 +26;
- у центральних областях вночі +12 +14, вдень +21 +25 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +26, а вночі впадуть до +13 +15.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про штормове попередження в Україні.
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