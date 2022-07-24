Украину накроют грозы со шквальным ветром и градом: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе, севере, частично в центре и в южных областях пройдут дожди с грозами. Местами осадки будут сопровождаться шквальным ветром и градом.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +18, днем +25 +30 градусов;

на западе ночью +16 +20 градусов, а днем +27 +31;

в восточных областях ночью +14 +17, днем +25 +28 градусов;

на юге страны ночью +16 +18 градусов, а днем +30 +33;

в центральных областях ночью +13 +17, днем +28 +30 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается дождь с грозами. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +29 +31.