Україну накриють грози зі шквальним вітром та градом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 24 липня, більшу частину України знову накриють грозові дощі. Проте температура буде стабільною, в середньому до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі, частково в центрі та у південних областях пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть супроводжуватися шквальним вітром та градом.
На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці очікується дощ з грозами. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +29 +31.
Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні в деяких регіонах України очікується штормова погода.
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